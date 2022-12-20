«Отель с фондом 302 номера является самым крупным на отметке 960 метров над уровнем моря и с первого дня открытия руководствуется принципами устойчивого развития. Экологические инициативы отеля были оценены независимым аудитором – экспертом Фонда экологического образования (FEE)», — рассказали порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе курорта.

Генеральный директор Курорта Красная Поляна Яна Перепечаева отметила, что реализованные в отеле преобразования охватывают широкий спектр бизнес-процессов – от инженерных систем, водоснабжения и электричества до «зелёных» закупок, корпоративной социальной ответственности и экологических мероприятий для гостей.

«Приятно отметить, что в отеле уже в первый год участия в программе выполняются не только все обязательные критерии «Зелёного ключа», но и больше половины рекомендуемых. На международном уровне такие показатели ожидают только через 10 лет участия в программе. Также «Панорама by Mercure» ведёт активную просветительскую работу с гостями, которые, в свою очередь, активно и с удовольствием поддерживают экоинициативы отеля», — отметила координатор международной программы «Зеленый ключ» в России Ольга Мадисон.

Как уточнили в пресс-службе, среди принципов устойчивого развития, которыми руководствуется отель, — экономичное энергопотребление, уборка номеров с помощью экологически безопасных методов, бумажная продукция из сырья, полученного из "ответственных" источников, система раздельного сбора некоторых видов отходов (картона, бумаги, пластика, тканей и т.д., а также опасных видов отходов — батарей и аккумуляторов). отказ от пластика, 80% продуктов питания местного производства.

Отель расположен на Курорте Красная Поляна в нескольких шагах от канатной дороги и основных развлечений курорта. Он ориентирован на семейный отдых.