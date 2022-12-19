«Мы провели в 2021 году отбор заемщиков, там 38 заемщиков. Суммарный портфель кредитов – 166 млрд рублей. На все эти 38 проектов мы будем дотировать 138 млрд. Не вся сумма кредита, естественно, дотируется. На сегодняшний день выборка по этим кредитам, несмотря на то, что отбор был в 2021 году, очень маленькая, порядка 30 млрд рублей. Все обязательства по этому отбору с точки зрения субсидий банкам Минэкономразвития подхватит уже в 2023 году. И за декабрь 2022 года мы рассчитываем выплатить банкам со своей стороны уже в январе 2023», — сказал он, отвечая на вопрос исполнительного директора АО корпорация «Туризм. РФ» Сергея Красноперова в ходе заседания комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Как отметил Вахруков, сейчас деньги на эту программу сконцентрированы в Минфине. «У правительства есть полномочия распределить их по статьям расходов. Таким образом, они будут распределены на субсидии банкам, на льготные кредиты в том числе. Мы пока планируем, что они будут распределены в том объеме, в котором правительство вносило проект в первом чтении. Если мне не изменяет память, то там порядка 6,5 млрд рублей на 2023 год», — заключил замминистра.