В аэропорту выполнено более 10 тыс. взлетно-посадочных операций, это на 6,8% больше, чем за январь-ноябрь прошлого года.

"Главным фактором существенного роста объемов перевозок на прямых межрегиональных направлениях стало активное развитие маршрутной сети базового перевозчика Сургута — авиакомпании "ЮТэйр"", — говорится в сообщении.

Основной объем пассажиров обслужили авиакомпании "ЮТэйр" (свыше 1 млн человек), "Победа" (230,2 тыс. человек), "Аэрофлот" (227,7 тыс. человек).

На внутренних авиалиниях перелеты осуществили 1,6 млн пассажиров, на международных — 105,6 тыс.

В числе самых востребованных внутрироссийских направлений — Москва (почти 600 тыс. пассажиров), Уфа, Махачкала, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Тюмень и Сочи. Лидерами среди направлений в страны ближнего зарубежья были Худжанд, Баку и Ташкент.

В настоящее время из Сургута летают 20 авиакомпаний по 41 направлению.

Аэропорт Сургута является одним из базовых для "ЮТэйр". Перевозчик не только выполняет рейсы из этого аэропорта, но и, по данным авиакомпании на конец первого полугодия 2021 года, контролирует его управляющую компанию с долей 56%.