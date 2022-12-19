В экскурсионный тур входят посещение Тульского кремля, возрожденной Казанской набережной, экскурсии в Музей станка, где представлено развитие отечественного машиностроения.

Также организуются посещение Музея оружия, в котором гости смогут погрузиться в историю оружейного дела, проследить её влияние на становление российского государства, и Музея обороны Тулы, где масштабно показана героическая оборона города в годы Великой Отечественной войны.

"Запущенный военно-патриотический маршрут знакомит с оружейной столицей России. "Миссия выполнима" — это возможность за два дня открыть для себя Тулу, героические страницы ее истории и познакомиться с разработками тульских мастеров. Гости региона гарантированно получат высокий уровень обслуживания и незабываемые впечатления от посещения города", — приводятся в сообщении слова председателя регионального комитета по развитию туризма Ларисы Соломатиной.

"Программы выходного дня, которые начнутся в январе 2023 года, рассчитаны на широкую аудиторию и будут востребованы в том числе семьями с детьми", — подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, в 2021 году Тульскую область посетили более 1,3 млн туристов, к 2030 году их количество планируется увеличить до 2 млн ежегодно.

В настоящее время принята стратегия развития туризма в Тульской области, рассчитанная до 2035 года. Она предусматривает комплексное развитие территорий с применением кластерного подхода.