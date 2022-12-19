«У нас создан оперативный канал коммуникации с авиаперевозчиком iFly и туроператором Tez Tour. По данным туроператора, уже более 1000 человек вывезено, все туристы размещены в гостиницах и обеспечены питанием» — сказал он.

Вахруков также добавил, что в дальнейшем необходимо выработать план реагирования в подобных ситуациях.

15 декабря два рейса авиакомпании IFly в Шарм-эль-Шейх и один в Хургаду не смогли вовремя вылететь из столичного аэропорта «Внуково» из-за запрета властями Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. На этих рейсах должны были отправиться в Египет более тысячи туристов, в основном — клиенты туроператора Tez Tour. Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его и была вынуждена отменить полеты до 19 декабря.

В Tez Tour в субботу заявили, что вернут деньги туристам, которые должны были вылететь в Египет 15-19 декабря.