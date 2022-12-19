"Сегодня в 16:45 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства.
Сегодня в 17:01
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено после ремонта
РОСТОВ-НА-ДОНУ. 19 ДЕКАБРЯ. ИНТЕРФАКС-ЮГ — Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновилось в понедельник после остановки на несколько часов для проведения ремонта, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.