Десять туристических троп в 2023 году проложат в особо охраняемых природных территориях регионального значения: озеро Иткуль, Шемахинское карстовое поле, гора Разборная, гора Чека, пещера Большая Усть-Катавская, лесной массив на берегу реки Миасс, озеро Сладкое в Кочердыкском заказнике, Боровской и Хомутининский боры, Симский пруд.

"На основании заключенных контрактов работы по формированию дорожно-тропиночной сети должны быть выполнены с апреля по сентябрь 2023 года", — отметили в министерстве.

Финансирование на эти цели предусмотрено в рамках реализации регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма".

В данный момент объемы выделяемых на эти цели средств согласуются, уточнили в ведомстве.

Между тем, по сведениям пресс-службы Законодательного собрания области (ЗСО), в проекте областного бюджета на 2023 год объемы финансирования мероприятий по охране окружающей среды Челябинской области увеличен в три раза к объемам текущего года.

Всего запланировано направить на эти цели 3 млрд 832,8 млн рублей, данное предложение было одобрено на заседании комитета ЗСО по экологии и природопользованию.