"На основании заключенных контрактов работы по формированию дорожно-тропиночной сети должны быть выполнены с апреля по сентябрь 2023 года", — отметили в министерстве.
Финансирование на эти цели предусмотрено в рамках реализации регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма".
В данный момент объемы выделяемых на эти цели средств согласуются, уточнили в ведомстве.
Между тем, по сведениям пресс-службы Законодательного собрания области (ЗСО), в проекте областного бюджета на 2023 год объемы финансирования мероприятий по охране окружающей среды Челябинской области увеличен в три раза к объемам текущего года.
Всего запланировано направить на эти цели 3 млрд 832,8 млн рублей, данное предложение было одобрено на заседании комитета ЗСО по экологии и природопользованию.