По его словам, на одном ресурсе специалисты агентства собрали все идеи и места для отдыха в новогодние каникулы и в зимние выходные для детей и взрослых, а также для семейного и молодежного досуга.

"Так что рязанцам остается только выбирать: сноуборд или ленивый отдых у теплого бассейна? Поход с хаски или катание в санях? Или все-таки рвануть по интересным местам региона? Решайте и решайтесь, выбор просто огромный", — отметил Никитин.

Ознакомиться с новогодним лэндингом рязанцы и гости региона могут на сайте http://new-year.ryazantourism.ru или в группе в соцсети "ВКонтакте" "Новый год в Рязани".