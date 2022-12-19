Усадьба писателя была построена на месте дворца сына Петра I — царевича Алексея. Остатки фундамента обнаружили в ходе реставрации случайно, их решили музеефицировать.

"У нас есть все основания полагать, что то, на что мы натолкнулись в подвале усадьбы Рождествено, как раз является фундаментом, оставшимся от того дворца. Это соотносится с текстами Владимира Набокова. С его слов, здесь есть засыпанный ход из дворца Алексея Петровича, ведущий куда-то к Оредежу", — отметил глава комитета по сохранению культурного наследия региона Владимир Цой.

Реставрация усадьбы Набоковых в селе Рождествено началась в 2021 году. Работы планируется закончить к 2024 году.

Музей в Рождествено был создан в 1957 году. В 1988 году получил название "Рождественский историко-литературный и мемориальный музей Владимира Набокова". С 2015 года в музее были открыты девять выставочных залов, рассказывающих об усадебной жизни и владельцах дома.

В фондах учреждения хранится около 1,8 тыс. предметов, в том числе фотографии и документы из семьи Рукавишниковых-Набоковых.