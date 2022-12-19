Распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 17 декабря.

"Здесь планируется завершить возведение нового фондохранилища, реставрационных мастерских, фестивального центра и других объектов", — говорится в сообщении.

Строительная готовность объекта на данный момент составляет 37%.

Средства выделены публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства".

Ранее сообщалось, что весь комплекс работ может быть выполнен в 2025 году.

Проектом предусмотрено строительство фестивального центра, фондохранилища и художественно-прикладных мастерских общей площадью 102 тыс. кв. м. В зданиях разместятся выставочный, читальный и танцевальный залы, трансформируемый конференц-зал на 450 мест, ресторан и т. д.

Предполагается, что после завершения реконструкции пропускная способность музейного комплекса увеличится до 300 тыс. человек в год.

Ясная Поляна — родовое имение Толстого, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные писателем леса), как и здания конца XVIII — начала XIX веков, поддерживаются в своем неизменном историческом виде.