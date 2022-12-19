«Я считаю, что ключевыми приоритетами законопроекта о туризме должны стать кодификация направлений видов туризма, кодификация приоритетных дестинаций, чтобы потом в основном законе, уже принятом, мы могли расставлять приоритеты государственной политики. Мы сейчас каждый раз придумываем новые приоритеты: у нас нет законодательной институции, мы пытаемся его привязать, отрегулировать без общего видения стратегии», — сказал в понедельник на заседании комитета Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

Он отметил, что закон о туризме перешел в Минэкономразвития из Ростуризма после ликвидации ведомства со статусом «почти готово».

«После того, как мы его со многими смогли обсудить, то поняли, что этот статус ему присвоен ошибочно. Что он достаточно далек от статуса «почти готов». И, на мой взгляд, нам есть еще много над чем поработать. Что касается денег, которые потрачены или будут потрачены на его разработку, то я могу сказать, что мы, как Минэкономразвития, хотим проект разрабатывать самостоятельно, за счет средств фонда оплаты труда министерства», — пояснил Вахруков.