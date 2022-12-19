Курс доллара США составил 68,08 руб./$1 в 15:49 МСК, что на 3,43 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 72,06 руб./EUR1, поднявшись на 2,96 рубля. Немногим ранее евро поднимался до 72 руб. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 3,22 рубля — до 69,87 рубля.