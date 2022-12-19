"Туристская инфраструктура на Эльбрусе пополнится восемью новыми трассами и двумя канатными дорогами. Их запуск планируем в новом году. Сейчас на горе работают три канатные дороги и шесть горнолыжных трасс. Этого уже явно не хватает — гостей становится значительно больше", — отметил Коков в своем телеграм-канале.

Также на курорте появится автомобильная трехуровневая парковка на 800 мест, ее строительство завершается.

"От стоянки до поляны Азау будут курсировать бесплатные шаттлы, на которых есть места для багажа и лыжного снаряжения. На стоянке появятся медпункт и точка общепита", — добавил глава республики.

Как сообщалось, за 9 месяцев 2022 года курорты Кабардино-Балкарии посетили около 1 млн туристов, что на 16,2% больше, чем годом ранее. До 2025 года КБР планирует увеличить поток отдыхающих до 2 млн человек в год.