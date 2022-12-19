Сбербанк, правительство Карелии и ООО "Эверест" заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве при реализации этого инвестиционного проекта.

"Карелия имеет все возможности стать ведущим туристическим центром страны, а данный инвестиционные проект — еще один шаг в этом направлении. Сбербанк рассматривает "Эверест" в качестве стратегического партнёра. Мы предоставляем проектное финансирование — оно пойдет на возведение второго склона и всей необходимой туристической инфраструктуры. Объем планируемого инвестиционного финансирования оценивается в размере 250 млн рублей", — приводятся в сообщении слова управляющего Карельским отделением Сбербанка Константина Бугрима.

В рамках соглашения предусмотрено долгосрочное взаимодействие, направленное на социально-экономическое развитие региона и региональной ESG-практики, в том числе, популяризацию внутреннего туризма и поддержку локального предпринимательства.

"У всесезонного курорта "Ялгора" есть большой потенциал развития, как и всего региона Карелии. Мы планируем его максимально эффективно реализовывать в интересах жителей Карелии и гостей республики. С каждым годом мы наблюдаем, что интерес к нашему курорту растет — именно поэтому мы планируем его расширение в сторону строительства нового склона, нового здания проката и закупки нового прокатного оборудования. Также в проекте — увеличение стояночного комплекса и соединение действующих четырех трасс с новой трассой. В ближайшее время здесь появится новый ресторанный комплекс "У Йети" и вся сопутствующая инфраструктура", — цитирует пресс-служба генерального директора компании "Эверест" Дмитрия Вайткуса.

Согласно сайту курорта, "Ялгора" является центром активного отдыха для семьи и первым горнолыжным курортом в Карелии. На территории центра "Ялгора" расположен горнолыжный склон с перепадом высот до 100 метров, длиной до 800 метров, лыжные трассы, а также учебный склон.

По данным из ЕГРЮЛ, ООО "Эверест" зарегистрировано в Карелии в 2021 году. Занимается деятельностью спортивных объектов. Единственным владельцем компании является её гендиректор Дмитрий Вайткус.