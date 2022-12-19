Курс доллара США составил 67,03 руб./$1 в 14:30 МСК, что на 2,38 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,94 руб./EUR1, поднявшись на 1,84 рубля. Чуть ранее евро поднимался выше 71 руб. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 1,54 рубля — до 68,79 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро в понедельник после введения новых антироссийских санкций и в ожидании новостей о "потолке" цен на российский газ, который днем будут обсуждать министры энергетики государств-членов Евросоюза. В случае согласования механизм планируется активировать с 1 января 2023 года.