"Росавиация и МИД России прилагают активные усилия с целью урегулирования данной проблемы. При этом исходим из того, что Иордания является дружественным России государством, и не рассматриваем принятое в Аммане решение как политически мотивированное и направленное против интересов нашей страны", — сказала дипломат. Текст ее ответа на вопрос СМИ размещен в понедельник на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, "рассчитываем, что нам удастся снять возникшие у партнеров озабоченности в отношении безопасности отечественных воздушных судов, которые имеют все необходимые документы для осуществления транзитных рейсов через воздушное пространство Иордании, в том числе страховые полисы, выданные согласно рекомендациям ИКАО".

"Россия в полной мере выполняет свои обязательства в сфере безопасности полетов в соответствии с положениями Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и межправительственного соглашения о воздушном сообщении, заключенного между Россией и Иорданией в 2009 года", — подчеркнула дипломат.

Ранее иорданские власти ввели запрет на пролет через свое воздушное пространство самолетов ряда российских авиаперевозчиков из-за возникших вопросов к их страховому покрытию. "Из-за введенных авиационными властями Иордании под давлением со стороны Еврокомиссии ограничений некоторые отечественные авиакомпании, перевозящие туристов из России на курорты Египта и обратно, вынуждены задерживать рейсы и выстраивать альтернативные маршруты полетов", — отметила официальный представитель МИД РФ.