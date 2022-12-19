«У меня сейчас ответа на этот вопрос нет. Вы знаете, что средства в бюджете не были предусмотрены по этой статье расходов», — сказал он на заседании комитета по туризму и развитию инфраструктуры Госдумы, отвечая на вопрос зампреда комитета Натальи Костенко.

"Вместе с тем, мы вопрос прорабатываем, так как есть ряд поручений президента, которые нам достались от Ростуризма. В том числе, проработаем его в январе, когда будем распределять тот объем денег, который сейчас зарезервирован. Но сейчас решения правительства по этому вопросу нет», — добавил замминистра.

В 2021 и 2022 годах в России была реализована программа детского туристического кешбэка. В ее рамках родители могли купить для своих детей путевки в детские лагеря со скидкой до 50%, но не более 20 тыс. рублей.

Средства на реализацию программы в 2023 году в бюджете не заложены.