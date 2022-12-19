"Рязанцам и гостям города представят главные новогодние проекты — "Рязанский Почтальон", "Катание на "Тройке", "Мастерская Снеговика". В этот вечер праздничный духовой оркестр отправится в свой первый новогодний рейс по улицам города, ярким элементом программы станет парад барабанщиц", — говорится в пресс-релизе.
Каждый участник мероприятия сможет почувствовать приближение праздника, очутиться в "волшебном лесу" и сделать атмосферные фотографии на фоне нового светового оформления Лыбедского бульвара.
Пресс-служба подчеркивает, что в этом году в Рязани праздничные новогодние мероприятия будут носить локальный характер, для их проведения запланировано несколько городских площадок, в том числе перед зданием ДК "Приокский", перед Зеленым театром в ЦПКиО, на территории МАУК "Лесопарк", на Монастырской площади в поселке Солотча и на территории бывшего хлебозавода №1.
Для детей и взрослых здесь будут организованы семейные представления, анимационные программы, концерты.
Фейерверки программой праздника не предусмотрены.