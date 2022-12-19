Отмечается, что дата 20 декабря выбрано не случайно: в этот день 323 года назад Петр I издал указ о новом летоисчислении и праздновании Нового года с 31 декабря на 1 января.

"Рязанцам и гостям города представят главные новогодние проекты — "Рязанский Почтальон", "Катание на "Тройке", "Мастерская Снеговика". В этот вечер праздничный духовой оркестр отправится в свой первый новогодний рейс по улицам города, ярким элементом программы станет парад барабанщиц", — говорится в пресс-релизе.

Каждый участник мероприятия сможет почувствовать приближение праздника, очутиться в "волшебном лесу" и сделать атмосферные фотографии на фоне нового светового оформления Лыбедского бульвара.

Пресс-служба подчеркивает, что в этом году в Рязани праздничные новогодние мероприятия будут носить локальный характер, для их проведения запланировано несколько городских площадок, в том числе перед зданием ДК "Приокский", перед Зеленым театром в ЦПКиО, на территории МАУК "Лесопарк", на Монастырской площади в поселке Солотча и на территории бывшего хлебозавода №1.

Для детей и взрослых здесь будут организованы семейные представления, анимационные программы, концерты.

Фейерверки программой праздника не предусмотрены.