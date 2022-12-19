"По программе школьных поездок по состоянию на 9 декабря уже 97 тыс. детей осуществили поездки. Это 97% от годового плана. Ожидаем выполнение плана до конца года. По программе молодежного туризма отдохнули 38,4 тыс. человек. На конец года прогнозируем достижение показателя 50 тысяч", — сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по туризму и развитию туристской инфраструктуры.

Замминистра подчеркнул, что в Минэкономразвития считают исполнение нацпроекта "Туризм и индустрия" гостеприимства, в рамках которого реализуются программы поддержки туризма, успешным.

"В целом считаем исполнение национального проекта достаточно успешным. Отмечу ещё несколько показателей. Например, все, что касается номеров, классифицированных средств размещения, то уже по итогам ноября мы выполнили годовой показатель. У нас 771 тыс. номеров в классифицированных средствах размещения при годовом плане 749 тыс. Это, безусловно, и новые вводы номеров, и легализация серой зоны", — добавил он.

Ранее Вахруков сообщил, что на третий квартал уровень финансирования нацпроекта составил 97%.

Программа бесплатных туристических поездок учеников 5-9 классов в регионы России реализуется Ростуризмом совместно с Минфином. Правительство выделило на нее 500 млн рублей в 2022 году. По итогам года в путешествия должны отправиться 100 тыс. детей. Программа школьных поездок запланирована до 2024 года.