«Туристический поток в Тульскую область увеличивается год от года. В 2019 году он составил чуть больше 1 млн человек. В 2020-21 годах было около 1,3 млн туристов. По итогам этого года мы прогнозируем 1,52 млн гостей. Если раньше это были туристы выходного дня, то сейчас гости в среднем проводят в Туле около трех суток», — заявил Емельяненко.

По словам министра, перед регионом также стоит задача строительства туристической инфраструктуры и создания новых рекреационных локаций.

«В этом году Тульская область получила беспрецедентные меры федеральной поддержки. Почти 500 млн рублей нам было выделено из федеральных средств на создание социальных проектов в области туризма. Это реконструкция и создание пляжей, открытие глэмпингов и других точек притяжения не только в Туле, но и в муниципальных образованиях. Поддержку в виде грантов получили больше 80 компаний», — сказал Емельяненко.

Министр отметил, что туризм в регионе разнообразный: культурно-исторический, агротуризм, а также туризм, связанный с посещением природных достопримечательностей.

«К примеру, в Кондуках сейчас формируется туристический кластер. Работа ведется вместе с федеральными коллегами и при помощи Агентства стратегических инициатив. То есть мы масштабируем регион, и нам есть, что предлагать инвесторам», — заключил министр экономического развития Тульской области.

Емельяненко добавил, что в регионе открываются новые отели, в том числе сетевые. В настоящее время номерной фонд области составляет около 16 тыс. мест.