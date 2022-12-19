По данным Шестаковой, музейная экспозиция запланирована к открытию весной 2023 года. Для нее изготовят 10 деревянных фигур глухарей реального размера, замерших в различных позах, воссоздадут природный ландшафт места токования и создано звуковое сопровождение экспозиции.
Первых птенцов глухарей и рябчиков на ферме также планируют вывести весной. Для этого уже закуплен специальный инкубатор, оборудовано помещение.
"Сейчас мы пока обкатываем технологию выведения цыплят, чтобы уже весной попробовать вывести рябчиков и глухарей, то есть ту боровую птицу, популяция которой снижается. До момента, пока птица не встанет на крыло, она будет содержаться на ферме, а дальше — выпускаться на волю", — добавила директор парка.
Материал для разведения глухарей и рябчиков будет использоваться местный, процесс разведения птенцов будет проходить под контролем специалистов Пинежского природного заповедника.