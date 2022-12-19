"В ходе двухчасовой поездки на поезде, в которую войдут развлекательная программа и чаепитие, пассажиров доставят до станции Ужовка. Трансфер от Ужовки до Большого Болдина на автобусах займет не более 45 минут", — говорится в сообщении.

Ранее туристы добирались до Большого Болдино преимущественно на автобусах или личном транспорте.

Гостей ждет экскурсия с посещением барского дома в селе Львовка, где находится музей литературных героев "Повестей Белкина", а также главного дома и усадебного парка в Большом Болдине. Далее туристы смогут выбрать одну из двух развлекательных программ с посещением детской елки или бала пушкинской эпохи.

Ранее были запущены туристические поезда по другим интересным нижегородским направлениям, в том числе на борскую фабрику мороженого, родину Морозко — Варнавино, в деревню Простоквашино, "столицу золотой хохломы" — город Семенов, а также в одно из самых живописных мест области — Моховые горы.