"На 1 декабря туристический поток составил практически 57 млн человек. Число въездных туристов составило немногим более 7 млн человек. На конец года ожидаем показатель более 61 млн человек. Это показатель национального федерального проекта, и он будет выполнен. У нас в нацпроекте 59 млн, ожидаем под 62", — сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по туризму и развитию туристской инфраструктуры.

Вахруков добавил, что в туротрасли сегодня заняты 2,4 млн человек.

"Выполняются все обязательства, за год не было ни одного банкротства туроператора. Количество компаний, внесенных в единый федеральный реестр, выросло на 120 компаний и составило 4415. Практически ежедневно в реестр включаются новые туроператоры", — сказал он.

Замминистра добавил, что на третий квартал уровень достижения показателей финансирования нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" составлял 97%. "Ожидаем, что на конец года все показатели достигнут 100%", — подчеркнул он.