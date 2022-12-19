По данным сейсмологов, землетрясение энергетическим классом 8,9 и магнитудой 2,7 произошло в 7:59 по местному времени (2:59 мск).

Эпицентр находился в акватории озера Байкал, в 26 км юго-восточнее поселка Листвянка, который находится у истока реки Ангары.

Согласно оперативным данным, в Листвянке ощущалось 2 балла.

Байкальская рифтовая зона, где, по предположению ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юге — озеро Хубсугул (Монголия), на северо-востоке — горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль.

Усиление сейсмической активности фиксируется с осени 2020 года, когда 22 сентября на юге Байкала произошло Быстринское землетрясение магнитудой 5,5.