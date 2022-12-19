Длина трасс составляет 200 и 300 метров. Площадь горнолыжного склона — 16,5 тыс. кв. метров, одновременно там могут находиться до 100 человек.

Для обеспечения безопасности склоны разделены на две зоны — одна для катания на горных лыжах, вторая — для спусков на тюбинге.

Горнолыжная трасса оснащена электроосвещением, оборудована двумя буксировочными канатными дорогами. Также комплекс включает в себя подъёмники, большой каток и пункты проката.

Отмечается, что до конца зимнего сезона 2022-2023 во Владимире будет открыта вторая горнолыжная трасса в микрорайоне Сновицы-Веризино.

Всего на территории региона этой зимой будет работать более 130 объектов для занятий зимними видами спорта.

Впервые горнолыжный склон на Студеной горе открылся в 2007 году, однако спустя пять лет он перестал работать из-за финансовых трудностей инвесторов.