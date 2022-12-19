Число самолетовылетов в прошлом месяце сократилось на 6,1% и составило 308.

Объем перевезенных грузов за месяц сократился на 1,2% — до 64,3 тонны.

В январе-ноябре 2022 года пассажиропоток аэропорта достиг 713,86 тыс. человек, что на 8,7% больше января-ноября 2021 года. Число самолетовылетов с начала года составило 3 тыс. 441 (рост на 9,8%). Объем перевезенных грузов в январе-ноябре 2022 года сократился на 0,4% — до 620,6 тонн.

"В 2023 году планируется открытие новых направлений по маршрутам Грозный — Джидда (Саудовская Аравия, для совершения паломниками хаджа и умры), Грозный — Шарджа (ОАЭ), Грозный — Тегеран (Иран), Грозный — Самарканд (Узбекистан). А после открытия нового аэропорта с современной полосой появится возможность летать практически в любую страну, в зависимости от спроса", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, ООО "Смарт Констракшн" выиграло конкурс на выполнение работ по реконструкции аэропорта "Северный" в Грозном. Цена договора составила 15 млрд 109 млн рублей.

В настоящее время аэропорт имеет один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии, и одну взлетно-посадочную полосу. В рамках госпрограммы развития транспорта РФ планируется строительство нового терминального комплекса и реконструкция аэродрома.

Пассажиропоток аэропорта "Северный" в 2021 году увеличился в 2 раза по сравнению с 2020 годом — до 713,837 тыс. человек. В 2022 году пассажиропоток планируется увеличить на 15-20% по сравнению с 2021 годом за счет привлечения новых авиаперевозчиков и увеличения количества авиарейсов.

Аэропорт "Северный" обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.