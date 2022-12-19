Фотографиями забавной ситуации поделилась пресс-служба музея на своей странице в соцсети ВКонтакте.

"Лысухи совсем отбились от лап! Устраивают катания на лебедях и на остальных обитателей Белого озера свысока посматривают. Утки, конечно, в шоке от такой наглости. Чайки тоже", — прокомментировала катания пресс-служба.

На снимках в окружении стаи уток и чаек плавает лебедь, на его спине невозмутимо сидит лысуха.

Лысухи — небольшая водоплавающая птица семейства пастушковых, селится преимущественно возле рек и озер. Птицы уверенно чувствуют себя в воде и редко выходят на берег. Чаще всего они вылезают на плавающие и лежащие на дне или выступающие над водой кучи сухих или полуистлевших водяных растений — тростника, аира или чакана.