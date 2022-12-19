"В Подмосковье за текущий год различными формами отдыха охвачено свыше 600 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет. Дети отдыхали как в нашем регионе, так и на юге страны. Большим спросом в этом году пользовались профильные лагеря — языковые, спортивные и творческие", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

В министерстве отметили, что самой массовой сменой была летняя — свыше 420 тысяч детей.

"Все детские лагеря доступны на портале "Детский отдых в Подмосковье". Портал пользуются большим спросом. На пик бронирования путевок количество посещений составило свыше 60 тысяч человек", — отметила Каклюгина.

Как сообщалось, в 2021 году более 448 тыс. детей из Подмосковья отдохнули в лагерях. Таким образом, в этом году их посетили на треть больше детей.