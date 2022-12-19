Курс евро составил 70,005 руб./EUR1 в 11:06 МСК, что на 90,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США при этом стоил 65,79 руб./$1, поднявшись на 1,14 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 1,03 рубля — до 67,67 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро утром в понедельник после введения новых антироссийских санкций и в ожидании новостей о "потолке" цен на российский газ, который днем будут обсуждать министры энергетики государств-членов Евросоюза. В случае согласования механизм планируется активировать с 1 января 2023 года.

В пятницу Евросоюз ввел очередной, девятый, пакет ограничительных мер, в рамках которого против России будут применяться меры экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения и ряда технологий, введен запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников, а также расширен запрет в отношении новых инвестиций в российский энергетический сектор и запрещены новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением добычи определенных полезных ископаемых.