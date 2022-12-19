По итогам всего текущего года пассажиропоток может составить 61,4 млн пассажиров, прогнозирует Heathrow Airport Ltd.

В следующем году этот показатель, как ожидается, достигнет 67,2 млн пассажиров, что составит 83% от уровня доковидного 2019 года.

Оператор Хитроу повысил прогноз скорректированной EBITDA на текущий год до 1,68 млрд фунтов стерлингов ($2,05 млрд) — это на 308 млн фунтов лучше его июньского прогноза. Годовая выручка аэропорта ожидается на уровне 2,9 млрд фунтов.

На 2023 год компания прогнозирует увеличение скорректированной EBITDA на 4% — до 1,75 млрд фунтов при выручке в 3,19 млрд фунтов.

"Наши прогнозы на 2023 год основаны на ожиданиях продолжения подъема активности, который мы наблюдаем во втором полугодии 2022 года, но при некотором ухудшении общего экономического климата", — отмечает оператор Хитроу.