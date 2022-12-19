"Эко-парк будет включать в себя несколько зон: кемпинг-зону с домами на деревьях, парк для проведения световых и музыкальных шоу, ресторан на 150 посетителей и кафе на 70 мест, а также тематический музей", — говорится в сообщении.

По данным министерства, под строительство эко-парка выделено 30 га. Он будет находиться между городским парком имени Юрия Гагарина и горнолыжной базой "Горный воздух", и "станет связующим звеном между этими объектами, организует цепочку зон отдыха разного типа".

О стоимости и инвесторе, который реализует этот проект, пока не сообщается. Согласно информации министерства, эко-парк для активного отдыха построят на Сахалине к 2025 году.

Ранее две сахалинские компании "Хилл Топ" и "Большевик" уже приступили к строительству двух гостиничных комплексов (на 150 номеров и 216 номеров) у подножия горы Большевик, где размещается горнолыжный комплекс , и на ее средней площадке.

Еще один гостиничный комплекс на 1660 номеров у подножия горы Красная (гора находится рядом с горой Большевик) с канатной дорогой протяженностью почти 2 км и горнолыжными трассами построит краснодарское ООО "Мантера-Групп", управляющее горнолыжным курортом "Красная Поляна" под Сочи.

Под этот проект "Мантера-Групп" уже определен участок площадью 101,3 га. Приступить к строительству объектов компания планирует в 2023 году и завершить их — в 2024 году.

В настоящее время на "Горном воздухе" (на горах Большевик и Красная) функционируют 19 горнолыжных трасс различного уровня сложности общей протяженностью 35 км, из них пять трасс сертифицированы для проведения международных соревнований.

К 2030 году планируется увеличить протяженность трасс до более 80 км, акцент делается на продвинутых горнолыжников и сноубордистов. Количество канатных дорог к 2030 году собираются увеличить с нынешних пяти до семи.

На ТОР "Горный воздух", созданной постановлением правительства РФ от 17 марта 2016 года, зарегистрирован 31 резидент. Объем инвестиций по соглашениям составляет 26,8 млрд рублей, из них более 11,1 млрд рублей уже вложены в проекты. Создано 941 рабочее место из планируемых 2 тыс.

Ранее сообщалось, что в результате реализации проектов на Сахалине должен появиться современный горнолыжный курорт, всесезонный центр спорта и туризма.