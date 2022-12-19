Так, в Екатеринбурге приземлились самолеты, летевшие в Челябинск из Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Курган из Москвы.

Кроме того, по метеоусловиям Екатеринбурга на запасной аэродром в Оренбург ушел рейс из Шарджы. С пассажирами работают представители авиакомпаний.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Челябинска, здесь из-за погодных условий задержана также отправка и прибытие ряда рейсов.

"В связи с метеоусловиями была проведена обработка взлетно-посадочной полосы. Сейчас аэропорт открыт", — уточнили в пресс-службе.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта, задерживается вылет десяти рейсов и прибытие трех.