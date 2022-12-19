По его словам, увеличение пассажиропотока связано с развитием внутреннего туризма.
"Увеличение пассажиропотока — незначительное, но показательное в том плане, что с апреля прекращены внутрирегиональные авиаперевозки. В этом году работали с 8 авиакомпаниями по 9 направлениям. В пиковые нагрузки аэропорт Горно-Алтайска обеспечивал приём до 60 круговых рейсов и обслуживал до 15,6 тыс. пассажиров в неделю. Развитие внутреннего туризма — одна из основных причин увеличения пассажиропотока", — сказал министр.
Он обратил внимание на то, что среди жителей региона востребованы такие направления, как Москва, Красноярск, Новосибирск.
"Работаем над расширением географии полётов, привлекаем авиаперевозчиков. В санкционных условиях авиакомпании более тщательно выбирают условия, что справедливо, конечно, однако, и мы работаем для того, чтобы обеспечить транспортную доступность как внутри региона, так и за его пределами", — заявил Зорий.
Как сообщалось, в прошлом году аэропорт увеличил пассажиропоток почти в 2,1 раза к предыдущему году — до 311,9 тыс. человек.
Аэропорт Горно-Алтайска принадлежит АФК "Система" и Сбербанку России, которые приобрели актив у компании "Сибмост". После реконструкции в декабре 2011 года воздушная гавань возобновила работу после 20-летнего перерыва. Прямое авиасообщение с Москвой впервые в истории Республики Алтай открыто в мае 2012 года.