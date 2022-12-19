"В 2021 году перевезли за 11 месяцев 300,1 тыс. пассажиров, за ноябрь — 10,2 тыс. В 2022 году — 304,6 тыс. человек, за ноябрь 18,1 тыс. человек. В августе перевезли больше всего пассажиров — более 64 тыс. человек, за прошлый год также больше всего в августе — 56,7 тыс.", — отмечает министр.

По его словам, увеличение пассажиропотока связано с развитием внутреннего туризма.

"Увеличение пассажиропотока — незначительное, но показательное в том плане, что с апреля прекращены внутрирегиональные авиаперевозки. В этом году работали с 8 авиакомпаниями по 9 направлениям. В пиковые нагрузки аэропорт Горно-Алтайска обеспечивал приём до 60 круговых рейсов и обслуживал до 15,6 тыс. пассажиров в неделю. Развитие внутреннего туризма — одна из основных причин увеличения пассажиропотока", — сказал министр.

Он обратил внимание на то, что среди жителей региона востребованы такие направления, как Москва, Красноярск, Новосибирск.

"Работаем над расширением географии полётов, привлекаем авиаперевозчиков. В санкционных условиях авиакомпании более тщательно выбирают условия, что справедливо, конечно, однако, и мы работаем для того, чтобы обеспечить транспортную доступность как внутри региона, так и за его пределами", — заявил Зорий.

Как сообщалось, в прошлом году аэропорт увеличил пассажиропоток почти в 2,1 раза к предыдущему году — до 311,9 тыс. человек.

Аэропорт Горно-Алтайска принадлежит АФК "Система" и Сбербанку России, которые приобрели актив у компании "Сибмост". После реконструкции в декабре 2011 года воздушная гавань возобновила работу после 20-летнего перерыва. Прямое авиасообщение с Москвой впервые в истории Республики Алтай открыто в мае 2012 года.