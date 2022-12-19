20 пострадавших были доставлены в отделение неотложной помощи, 11 человек находились в тяжелом состоянии. Среди госпитализированных был 14-месячный ребенок.
Телеканал уточняет, что пассажиры получили среди прочего серьезные травмы головы, рваные раны, кровоподтеки, некоторые потеряли сознание.
Hawaiian Airlines "оказывает поддержку всем пострадавшим пассажирам и сотрудникам" и следит за ситуацией, заявили в авиакомпании.
"Нескольким гостям и членам экипажа была оказана медицинская помощь в аэропорту из-за незначительных травм, в то время как некоторые были быстро доставлены в местные больницы для дальнейшего лечения", — говорится в сообщении Hawaiian Airlines в твиттере.
Федеральное управление гражданской авиации США расследует инцидент.