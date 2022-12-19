Как стало известно CNN, самолет Hawaiian Airlines, совершавший рейс из Феникса (штат Аризона) в Гонолулу (Гавайи), попал в сильную турбулентность за полчаса до посадки. В результате, по меньшей мере 36 человек получили ранения.

20 пострадавших были доставлены в отделение неотложной помощи, 11 человек находились в тяжелом состоянии. Среди госпитализированных был 14-месячный ребенок.

Телеканал уточняет, что пассажиры получили среди прочего серьезные травмы головы, рваные раны, кровоподтеки, некоторые потеряли сознание.

Hawaiian Airlines "оказывает поддержку всем пострадавшим пассажирам и сотрудникам" и следит за ситуацией, заявили в авиакомпании.

"Нескольким гостям и членам экипажа была оказана медицинская помощь в аэропорту из-за незначительных травм, в то время как некоторые были быстро доставлены в местные больницы для дальнейшего лечения", — говорится в сообщении Hawaiian Airlines в твиттере.

Федеральное управление гражданской авиации США расследует инцидент.