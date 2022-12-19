В ходе переговоров стороны обсудили задачи по развитию торгово-экономических связей и устроили презентацию Алтайского края для китайских деловых кругов.
Глава региона подчеркнул, что КНР остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Алтайского края.
В рамках сотрудничества из Алтайского края в Китай предусмотрены поставки продукции агропромышленного комплекса, в том числе, маслосемена и растительное масло, топливо в виде кокса, продукции деревообработки.
В Алтайский край, в основном, экспортировались различные машины и оборудование, химическая продукция, сельхозтехника.
По итогам 2021 года товарооборот товарооборот Алтайского края с КНР по сравнению с 2020 годом увеличился на 8,8% и составил $302,5 млн: экспорт — $149,9 млн(49,5%), импорт — $152,6 млн (50,5%), отмечает пресс-служба региона.