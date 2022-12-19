"Регион нацелен на установление новых контактов с партнерами из КНР. Считаю, что более тесное знакомство китайских предпринимателей с Алтайским краем позволит иметь целостное представление об инвестиционном, экспортном, туристическом, транспортно-логистическом потенциале нашего региона, об уровне готовности его инфраструктуры для реализации наших совместных проектов с Китаем", — отметил губернатор края Виктор Томенко в ходе двусторонней встречи в Москве с послом КНР Чжан Ханьхуэем.

В ходе переговоров стороны обсудили задачи по развитию торгово-экономических связей и устроили презентацию Алтайского края для китайских деловых кругов.

Глава региона подчеркнул, что КНР остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Алтайского края.

В рамках сотрудничества из Алтайского края в Китай предусмотрены поставки продукции агропромышленного комплекса, в том числе, маслосемена и растительное масло, топливо в виде кокса, продукции деревообработки.

В Алтайский край, в основном, экспортировались различные машины и оборудование, химическая продукция, сельхозтехника.

По итогам 2021 года товарооборот товарооборот Алтайского края с КНР по сравнению с 2020 годом увеличился на 8,8% и составил $302,5 млн: экспорт — $149,9 млн(49,5%), импорт — $152,6 млн (50,5%), отмечает пресс-служба региона.