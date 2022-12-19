"Трассы горнолыжного курорта "Гора Соболиная" открыли массовым спуском", — говорится в сообщении.

На площадках курорта также состоялся фестиваль Snow Energy Fest, включавший флешмобы, конкурсы, выступления музыкантов, шоу райдеров, лазерное и файер-шоу.

"Snow Energy Fest — первое мероприятие начавшегося зимнего туристического сезона, в календаре которого еще немало интересных событий. Среди них — мероприятия традиционного международного фестиваля зимних игр на Байкале "Зимниада", в числе которых ставший популярным Olkhon Ice Fest на льду Байкала", — цитирует пресс-служба временно замещающего должность руководителя регионального агентства по туризму Дениса Ивлева.

В рамках открытия сезона в Байкальске также состоялся круглый стол "Горнолыжный курорт как основной аттрактор развития особой экономической зоны "Ворота Байкала" и города Байкальска: условия, направления, вызовы". Его участники обсуждали формирование единого стиля территории ОЭЗ, разработку концепции архитектурного облика Байкальска, который бы сочетался с ландшафтом и особенностями города, меры поддержки туристических проектов.

"Байкальск — одна из главных локаций, которые необходимо развивать на территории Байкала. Важен структурный и концептуальный подход. При этом работа ведется с учетом экологической повестки, в соответствии с поручением президента РФ, которое было озвучено на Санкт-Петербургском экономическом форуме", — отмечается в сообщении.

ОЭЗ "Ворота Байкала" находится на побережье озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области. Площадь составляет 767,96 га. На площадке ОЭЗ действует нулевая процентная ставка по налогу на имущество и налогу на землю.

Байкальск — город на юге озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области. Был основан в 1961 году, когда на данной территории началось строительство Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), долгое время являвшегося главным загрязнителем Байкала. В настоящее время БЦБК закрыт, ведется рекультивация его промплощадки. Население Байкальского городского поселения — около 14 тыс. человек.