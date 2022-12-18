Больше всего — 39 — задержаны и 13 отменены — во "Внуково", еще 32 рейса задержаны и один отменен в "Домодедово", а также 19 рейсов задержаны и пять отменены в "Шереметьево".

Проблемы в работе столичных аэропортов на фоне снегопада сохраняются с начала воскресенья. Утром в аэропортах были задержаны 63 рейса, еще 13 отменены, позднее число задержанных рейсов достигло 75, а отмененных — 16.

Ранее в воскресенье в метеобюро Москвы сообщили "Интерфаксу", что за последние сутки в городе выпало почти 30% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова увеличилась с 23 до 33 см, то есть на 43%.