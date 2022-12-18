"Авиакомпания IFly уведомила нас об организации вывозных рейсов для туристов, которые находятся на курортах Египта в связи с вынужденной приостановкой полетной программы перевозчика на этом направлении в период с 15 по 19 декабря. В общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется организация порядка 15 вывозных рейсов. Вылеты будут выполняться ориентировочно с 18 по 21 декабря", — говорится в сообщении.

Как отметили в Tez Tour, первый рейс авиакомпании Red Wings WZ3042 вылетел 18 декабря в 01:00 по местному времени из Шарм-эш-Шейха. Он доставил в Москву более 400 туристов, среди которых было около 330 отдыхающих по линии туроператора. Также около 8 утра по московскому времени рейсом WZ3034 в Санкт-Петербург прибыли 70 путешественников.

В 20:10 по местному времени ожидается вылет рейса WZ3044 из Хургады в Москву. На нем планируется перевезти более 360 туристов.

"Кроме того, по информации IFly, россияне, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Egypt Air и Corendon, переговоры с которыми находятся на финальной стадии", — пояснили в Tez Tour.

В пресс-службе туроператора добавили, что авиакомпания продолжает работу по согласованию необходимых документов с Росавиацией, чтобы продолжить полетные программы в Египет с 20 декабря.

15 декабря два рейса авиакомпании IFly в Шарм-эль-Шейх и один в Хургаду не смогли вовремя вылететь из столичного аэропорта «Внуково» из-за запрета властями Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. На этих рейсах должны были отправиться в Египет более тысячи туристов, в основном — клиенты туроператора Tez Tour. Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его и была вынуждена отменить полеты до 19 декабря.

В Tez Tour в субботу заявили, что вернут деньги туристам, которые должны были вылететь в Египет 15-19 декабря.