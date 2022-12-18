Больше всего — 36 задержаны и 13 отменены — во "Внуково", еще 21 рейс задержан и 2 отменены в "Шереметьево", а также 18 рейсов задержаны и 1 отменен в "Домодедово".

Проблемы в работе столичных аэропортов на фоне снегопада сохраняются с начала воскресенья. Утром в аэропортах были задержаны 63 рейса, еще 13 отменены.

Ранее в воскресенье в метеобюро Москвы сообщили "Интерфаксу", что за последние сутки в городе выпало почти 30% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова увеличилась с 23 до 33 см, то есть на 43%.

По прогнозу синоптиков, днем в столице ожидаются 5-7 градусов мороза, снег, метель и северный ветер с порывами до 12 м/с.