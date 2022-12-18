Всего задержано 8 рейсов авиакомпании, на которых должны были вылететь более 1.5 тысяч пассажиров. Рейсы, ожидавшие вылета с пяти утра, отправились в Турцию только в 12:22, еще несколько ночных рейсов задержаны до 22:00 и 23:00 по решению авиакомпании.

По разным причинам, помимо Turkish Airlines, задержаны и отменены еще десятки международных и внутрироссийских рейсов.

В свою очередь, в соцсетях появилось видео с толпами пассажиров, чьи рейсы задержаны во "Внуково".

Как сообщают Telegram-каналы, один из задержанных рейсов Turkish Airlines должен был отправиться в Турцию в ночь на 18 декабря, однако туристы до сих пор не вылетели. Сначала их пустили на борт около 7 утра, затем снова высадили из самолета.

По словам пассажиров Turkish Airlines, представители авиакомпании и аэропорта не пояснили, в чем причина задержки. Туристам раздали ваучеры на питание, время вылета так и не определено.