Больше всего — 31 задержаны и 2 отменены — в "Домодедово", еще 19 рейсов задержаны и 9 отменены во "Внуково", а также 13 рейсов задержаны и 2 отменены в "Шереметьево".

Ранее в воскресенье в метеобюро Москвы сообщили "Интерфаксу", что прирост осадков в столице за последние 24 часа составил 16 мм.

"За последние сутки в городе выпало почти 30% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова увеличилась с 23 до 33 см, то есть на 43%", — сказал представитель метеобюро.

Он пояснил, что данные получены в 9:00 воскресенья с главной столичной метеостанции на ВДНХ.

Месячная норма осадков декабря в Москве — 56 мм.

По прогнозу синоптиков, днем в столице ожидаются 5-7 градусов мороза, снег, метель и северный ветер с порывами до 12 м/с.