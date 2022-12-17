В этот день понтифик решил посетить общежитие для бездомных в Риме и выразить благодарность трех людям, активно помогающим малоимущим: речь идет о бизнесмене из Вероны, священнике-францисканце и об активисте без определенного места жительства.

Франциска поздравил, в частности, президент Италии — 81-летний Серджо Маттарелла. "От лица всех итальянцев передаю искренние и дружеские пожелания: крепкого здоровья и успешного продолжения столь важной работы", — отметил глава итальянского государства в обращении к папе римскому.

Родившийся в Аргентине Хорхе Марио Бергольо был избран папой римским в 2013 году. Он взял себе имя Франциск.