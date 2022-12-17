"Туроператоры в 2022 году обслужили на всех направлениях выездного туризма порядка 5,5 млн туристов, в том числе 3,5 млн отправили в Турцию. По ситуации на сегодня можно делать прогноз о росте рынка организованного выездного туризма в 2023 году на 20-25%. Это если не будет каких-то драматических изменений геополитической или экономической ситуации", — сказал он на пресс-конференции.

Объем продаж отдыха в Турции по акциям раннего бронирования, по словам Рубцова, сейчас соответствует уровню допандемийного 2019 года.

"Мы видим, что сейчас готовность клиентов покупать заранее растет. Туристы которые путешествовали летом 2022 года и покупали туры в последний момент, увидели высокие цены и отсутствие выбора. Столкнувшись с этим, сейчас они начали бронировать заранее, так как это позволяет им выбрать тур, который они хотят — отель, номер, авиакомпанию", — рассказал гендиректор FUN&SUN.

Рубцов добавил, что скидки по акциям раннего бронирования сейчас достигают 60%, и это позволяет приобрести тур на лето, например, в Турцию по ценам 2022 года.

"В марте-апреле 2022 года средний чек по Турции вырос на 70% из-за удорожания перевозки. Цены, которые сейчас опубликованы на 2023 год по раннему бронированию, с учетом скидок до 60%, соответствуют ценам 2022 года после подорожания. Весной, после окончания акций, цены на Турцию вырастут на 15-30% по сравнению с летом 2022 года. Мы предлагаем клиентам сейчас зафиксировать цену со скидкой, выбрать желаемый отель или номер, заплатив за тур 999 рублей. Это позволит нивелировать рост цен", — рассказал он.

На других популярных направлениях — в ОАЭ, Египте, на Мальдивах, в Таиланде, по словам эксперта, в следующем году не будет заметного роста цен. Стоимость отдыха в России вырастет в пределах инфляции, на 10%.

Рубцов добавил, что сейчас на рынке выездного туризма нет острого дефицита перевозки за рубеж, так как спрос и предложение сбалансированы. Но ждать снижения цен на авиабилеты в следующем году не стоит, так как подорожало обслуживание самолетов и в целом услуги авиакомпаний.