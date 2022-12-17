"Год был непростым, и в марте мы смотрели на нашу продуктовую линейку и думали о том, что страны закрываются. В этом году у нас пропала Европа, но больше стала присутствовать Юго-Восточная Азия, ОАЭ, Турция. Мы единственный оператор, кто сегодня летает в 13 регионов внутри страны. Тем не менее, год оказался гораздо лучше, чем можно было ожидать в марте", — сказал он на конференции для турагентств-партнеров туроператора.

Рубцов подчеркнул, что, несмотря на все трудности и вынужденный отказ от бренда и домена европейского холдинга TUI из-за санкций, туроператор смог в 2022 году обслужить 1,5 млн туристов.

"В 2023 году мы планируем обслужить 2,5 млн туристов, это плюс 67% по отношению к 2022 году. Из направлений, куда мы планируем отправлять клиентов, большая часть объема приходится на Турцию. Но стремительно растет и доля туристов, которые поедут отдыхать внутри страны, растут Арабские эмираты, Египет. Юго-Восточная Азия, которая открылась в ноябре и появились прямые рейсы. Мы видим кратное увеличение продаж по отношению к прошлому году, когда зимой были только Египет и ОАЭ. Сейчас страны ЮВА имеют достаточно большую долю продаж, и рост продолжится в следующем году", — рассказал он.

В Турцию компания планирует отправить 40% потока или более 1 млн туристов. На втором месте — Россия и Абхазия, доля которых по прогнозу составит 20% или 500 тыс. туристов. В топ направлений войдут также Египет и ОАЭ с одинаковыми долями 14% (350 тыс. туристов), страны Юго-Восточной Азии — Таиланд, индийский штат Гоа, Вьетнам, Шри-Ланка. На них придется 8% потока или 200 тыс. туристов. Наконец, на Мальдивы туроператор планирует отправить 2% потока или 50 тыс. туристов.

Гендиректор FUN&SUN добавил, что компания продолжит делать ставку на новые технологии, изучение клиентского спроса.

"У нас большая база клиентов, с которыми мы работаем. Это более 3 млн уникальных пользователей. И мы хотим им показывать то, что они хотят видеть. Мы стали изучать клиентов, внедряем предиктивную аналитику. Это инструмент, который позволяет изучать предпочтения клиентов. И для нас это новая технология, которая пока в туризме почти не применяется в отличие от других отраслей", — пояснил он.

Рубцов добавил, что до пандемии многие туроператоры ставили полётные программы без тщательного изучения спроса, и это нередко приводило к демпингу и снятию рейсов.

Директор по дистрибуции FUN&SUN Анна Малинина также сообщила, что среди партнеров туроператора — 23 тыс. турагентств, которые в этом году бронировали туры. В том числе 27 собственных офисов продаж, 420 франчйзинговых офисов. Компания сотрудничает с 10-ю агентскими сетями, среди которых сети ТБС, ТБГ, "Горячие туры", "Слетать.ру", "МГП", "География", "Глобал", "Яроблтур", "Спутник", четырьмя онлайн трэвел-агентствами и 20-ю тысячами независимых агентств.

"По разным причинам от нас ушло почти 200 франчайзинговых агентов после пандемии. Что в основном было связано с невозможностью платить роялти и отсутствием региональных полётных программ. Когда таких программ нет, очень тяжело агентам выживать. И, конечно, часть стартапов не смогли работать в кризисных условиях", — добавила она.

В то же время, по ее словам, туроператор усилил позиции в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре. А партнеры компании в Южном федеральном округе в 2022 году увеличили доходность в 2,5 раза.