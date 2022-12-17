"Великий Устюг – уникальная точка, уникальный проект для страны. И теперь важно добиваться, чтобы аналогичные модели подобных проектов тиражировались на всю страну. Чтобы каждый регион искал самобытные точки роста. Будем призывать к этому другие субъекты, просим вас делиться опытом. Отдельно стоит подумать о сотрудничестве с другими регионами. У нас есть в Удмуртии Тол Бабай, в Костроме есть Снегурочка. Может быть, объединиться и при федеральной поддержке, в том числе нашей, выпустить единый брендбук", — сказал глава министерства Максим Решетников во время рабочей поездки в Вологодскую область.

Как отметил Решетников, со старта проекта "Великий Устюг – родина Деда Мороза" сформирована серьезная инфраструктурная база, построено более 40 отелей и гостиниц, а у местных жителей появились дополнительные возможности для трудоустройства, получения дохода, развития предпринимательства.

Дополнительным стимулом для развития территории станет открытие аэропорта после реконструкции, это возможность принимать и обслуживать воздушные суда вместимостью до 100 пассажиров. Первый рейс состоится 25 декабря. Самолеты в Великий Устюг будут летать 5 раз в неделю.

По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, за все время существования вотчины Деда Мороза ее посетили более четырех миллионов туристов.

"Сейчас мы получим еще один импульс для развития. Мы увеличили площадку туркластера в три раза — с 50 до 150 га и разработали мастер-план, в рамках которого будем готовить предложения по мерам федеральной поддержки. Кроме того, вместе с министром мы обсудили инициативы для повышения экономической активности региона, в том числе по поддержке создания федерального туристского кластера "Великий Устюг – сказочная столица России", — пояснил он.

Проект "Великий Устюг-Родина Деда Мороза" реализуется с 1998 года и является главным туристическим брендом Вологодской области, одним из самых успешных российских региональных брендов. Ежегодно Великий Устюг принимает более 300 тыс. гостей.

Вологодская область – участник национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В рамках программы в регионе в 2022 году запущен национальный туристический маршрут "Жемчужины Русского Севера", на его обустройство предпринимателям выделили гранты.