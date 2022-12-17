По сообщению на сайте правительства, деньги поступят в Государственную корпорацию по организации воздушного движения, которая обеспечивает безопасность и регулярность полётов гражданской авиации в России.

В сентябре 2022 года на поддержку системы организации воздушного движения из резервного фонда правительства было направлено 15 млрд рублей. С учётом нового распоряжения общий объём дополнительного финансирования, выделенного на эти цели в 2022 году, составит 21 млрд рублей. Средства пойдут на аэронавигационное обслуживание не менее 1 млн полётов.

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение правительства от 15 сентября 2022 года 2636-р.