По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы задержаны 24 рейса, еще 17 отменены.

Больше всего рейсов — 12 задержано в "Домодедово", еще один рейс в этом же аэропорту отменен, шесть рейсов задержано и 10 отменено во "Внуково", шесть рейсов задержано и шесть отменено в "Шереметьево".

Ранее заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщал, что сильный снегопад обрушится на Москву в выходные.

"По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в столице вновь ожидается снегопад, может выпасть до 20 см снега", — сказал Бирюков, которого цитировал в пятницу телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По информации заммэра, в городе местами сохранятся гололедица и снежный накат на дорогах, порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Он отметил, что в связи с непогодой городские службы продолжат работать в усиленном режиме.

"На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов. Для очистки Москвы от снега задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад дворников", — пояснил глава комплекса городского хозяйства.