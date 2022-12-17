«В связи с введенными ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также в связи с отсутствием разрешения со стороны Росавиации на использование предложенного альтернативного маршрута авиакомпания I Fly уведомила TEZ TOUR о невозможности выполнения рейсов в Египет в период с 15 по 19 декабря. Клиентам, чьи вылеты были запланированы на соответствующие даты, будет произведен возврат денежных средств по приобретенным турам в полном объеме», — говорится в сообщении.

Своим клиентам туроператор предлагает аннулировать туры в агентствах, где они были приобретены, либо, если тур покупался на сайте туроператора, сделать это самостоятельно в личном кабинете. Компания также сообщает, что клиенты, ожидающие вывозных рейсов с курортов Египта, в ближайшее время будут уведомлены о дате и условиях возвращения.

«Туристы сгруппированы в нескольких отелях категории 5* с питанием. Это необходимая мера для организации оперативного трансфера в аэропорт. Все туристы в ближайшее время получат дополнительное уведомление о дате и условиях выполнения обратных вылетов» — отмечают в TEZ TOUR.

По данным туроператора, авиакомпания сейчас ищет варианты вывоза пассажиров, а также «прикладывает максимум усилий и продолжает работу по согласованию необходимых документов с Росавиацией с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря.

15 декабря два рейса авиакомпании iFly в Шарм-эль-Шейх и один в Хургаду не смогли вовремя вылететь из столичного аэропорта "Внуково" из-за запрета властями Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. Более тысячи пассажиров ждут вылета дома или в гостиницах Москвы. Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации допуск на полеты в Египет через Сирию и возобновить рейсы вечером 16 декабря. Но ведомство не выдало такого разрешения, заявив, что полеты по этому маршруту небезопасны, и предложило перевозчику вернуть туристов рейсами других авиакомпаний, а ожидающим вылета из России вернуть деньги за туры.