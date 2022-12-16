"Авиакомпанией был представлен пакет документов об оценке рисков для полетов гражданских воздушных судов вблизи региона, где существует серьезный риск для безопасности международных полетов. Специалистами Росавиации отмечены существенные недостатки в документах, о чем руководитель авиакомпании был проинформирован", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как отметили в Росавиации, в целях реализации прав пассажиров на безопасную и качественную перевозку авиакомпании рекомендовано обратиться к другим российским перевозчикам с предложением организовать рейсы в рамках коммерческих соглашений, рассмотреть вопрос возврата авиабилетов за рейсы, которые невозможно выполнить в ближайшее время собственными силами, а также начать работу по организации возврата пассажиров, которые в настоящее время находятся в Египте, привлекая российских и иностранных авиаперевозчиков.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что готовы оказать содействие IFly в организации возврата российских туристов из Египта.

15 декабря два рейса авиакомпании iFly в Шарм-эль-Шейх и один в Хургаду не смогли вовремя вылететь из столичного аэропорта "Внуково" из-за запрета властями Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. Более тысячи пассажиров ждут вылета дома или в гостиницах Москвы. В свою очередь, ожидающие вывозных рейсов в Египте туристы размещены в нескольких отелях.