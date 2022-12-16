Средства привлекаются на 13 лет, максимальная процентная ставка — 9,5% годовых.

Ценовые предложения принимаются до 29 декабря включительно, итоги закупки планируется подвести 30 декабря.

Выборка кредита будет произведена до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что строительство аэровокзального комплекса ижевского аэропорта планируется завершить в 2024 году. Пропускная способность составит 440 пассажиров в час, он будет обслуживать и международные рейсы.

Отмечалось, что в будущем аэропорт также ждет реконструкция и строительство взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и других объектов.

Минтранс и Минвостокразвития в конце 2021 года внесли предложение отложить реконструкцию аэропортов Ставрополя, Ижевска и Ярославля до 2025 года. Реконструкция предусмотрена комплексным планом модернизации инфраструктуры (КПМИ).

АО "Аэропорт Ижевск" принадлежит Удмуртской республике.